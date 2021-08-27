Смолов добрался до десятки лучших бомбардиров чемпионата России

В матче шестого тура «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а воспитанник бело-голубых Федор Смолов в очередной раз поразил ворота родной команды. Для 31-летнего форварда этот гол стал 88-м в чемпионатах России.

Смолов, выступавший помимо «Динамо» и «Локомотива» за «Анжи», «Урал» и «Краснодар», догнал в рейтинге бомбардиров высшего дивизиона долгое время занимавшего 10-е место Валерия Есипова. Следующими целями для Федора станут отличившиеся по 98 раз Андрей Тихонов и Игорь Семшов, а вот для выхода в семерку лучших придется разменивать рубеж в 100 голов.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок Клубы Матчи Голы Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 368 138 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98 Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 254 88 Валерий Есипов Факел. Ротор, Сатурн 390 88 Егор Титов Спартак, Химки 336 87 Вагнер Лав ЦСКА 169 85 Олег Терехин Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек 208 84 Сердар Азмун Рубин, Ростов, Зенит 199 83 Дмитрий Сычев Спартак, Локомотив, Волга 258 81

Из 88 голов Смолова на матчи за «Локо» пришлась ровно четверть — 22. Это повторение лучшего результата для действующих игроков красно-зеленого клуба, но Федор провел 63 матча, а Антон Миранчук — 101. От занимающего общее десятое место Александра Самедова нападающий сборной России отстает на семь мячей, от делящих пятую строчку Зазы Джанашии Евгения Харлачева — 11.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России:

Игрок Годы Матчи Голы (с пенальти) Дмитрий Лоськов 1997-2007, 2010-2012, 2017 322 99 (21) Дмитрий Сычев 2004-2013 224 72 (9) Олег Гарин 1993-1997 118 40 (8) Алексей Косолапов 1993-1998 156 40 (7) Заза Джанашия 1996-2001 145 33 (1) Евгений Харлачев 1994-2001 183 33 (2) Александр Самедов 2005-2008, 2012-2016 177 29 (9) Динияр Билялетдинов 2004-2009 150 31 (7) Владимир Маминов 1993-2008 291 31 (0) Алексей Миранчук 2013-н.в. 178 32 (7) Мануэл Фернандеш 2014-2019 103 25 (8) Федор Смолов 2018-н.в. 63 22 (2) Антон Миранчук 2016-н.в. 101 22 (7) Александр Смирнов 1992-1993, 1995-1998 114 22 (0)

Шесть голов в шести первых турах — повторение второго результата в чемпионате с момента перехода на систему «осень-весна». Столько же Смолов забил в сезоне-2016/17, выступая за «Краснодар». Успешнее чемпионат начинал только Артем Дзюба, который в ростовской аренде отметился семью мячами в шести стартовых турах.

Футболисты, забивавшие больше пяти голов в шести первых турах за 10 последних сезонов: