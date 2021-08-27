Смолов добрался до десятки лучших бомбардиров чемпионата России
В матче шестого тура «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а воспитанник бело-голубых Федор Смолов в очередной раз поразил ворота родной команды. Для 31-летнего форварда этот гол стал 88-м в чемпионатах России.
Смолов, выступавший помимо «Динамо» и «Локомотива» за «Анжи», «Урал» и «Краснодар», догнал в рейтинге бомбардиров высшего дивизиона долгое время занимавшего 10-е место Валерия Есипова. Следующими целями для Федора станут отличившиеся по 98 раз Андрей Тихонов и Игорь Семшов, а вот для выхода в семерку лучших придется разменивать рубеж в 100 голов.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России:
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
368
|
138
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
254
|
88
|
Валерий Есипов
|
Факел. Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Олег Терехин
|
Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек
|
208
|
84
|
Сердар Азмун
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
199
|
83
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак, Локомотив, Волга
|
258
|
81
Из 88 голов Смолова на матчи за «Локо» пришлась ровно четверть — 22. Это повторение лучшего результата для действующих игроков красно-зеленого клуба, но Федор провел 63 матча, а Антон Миранчук — 101. От занимающего общее десятое место Александра Самедова нападающий сборной России отстает на семь мячей, от делящих пятую строчку Зазы Джанашии Евгения Харлачева — 11.
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы (с пенальти)
|
Дмитрий Лоськов
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
99 (21)
|
Дмитрий Сычев
|
2004-2013
|
224
|
72 (9)
|
Олег Гарин
|
1993-1997
|
118
|
40 (8)
|
Алексей Косолапов
|
1993-1998
|
156
|
40 (7)
|
Заза Джанашия
|
1996-2001
|
145
|
33 (1)
|
Евгений Харлачев
|
1994-2001
|
183
|
33 (2)
|
Александр Самедов
|
2005-2008, 2012-2016
|
177
|
29 (9)
|
Динияр Билялетдинов
|
2004-2009
|
150
|
31 (7)
|
Владимир Маминов
|
1993-2008
|
291
|
31 (0)
|
Алексей Миранчук
|
2013-н.в.
|
178
|
32 (7)
|
Мануэл Фернандеш
|
2014-2019
|
103
|
25 (8)
|
Федор Смолов
|
2018-н.в.
|
63
|
22 (2)
|
Антон Миранчук
|
2016-н.в.
|
101
|
22 (7)
|
Александр Смирнов
|
1992-1993, 1995-1998
|
114
|
22 (0)
Шесть голов в шести первых турах — повторение второго результата в чемпионате с момента перехода на систему «осень-весна». Столько же Смолов забил в сезоне-2016/17, выступая за «Краснодар». Успешнее чемпионат начинал только Артем Дзюба, который в ростовской аренде отметился семью мячами в шести стартовых турах.
Футболисты, забивавшие больше пяти голов в шести первых турах за 10 последних сезонов:
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2013/14
|
Артем Дзюба
|
Ростов
|
6
|
7
|
2014/15
|
Артем Дзюба
|
Спартак
|
5
|
6
|
2012/13
|
Бибрас Натхо
|
Рубин
|
6
|
6
|
2012/13
|
Данилу Неку
|
Алания
|
6
|
6
|
2012/13
|
Юра Мовсисян
|
Краснодар
|
6
|
6
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
6
|
6
|
2021/22
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
6
|
6
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