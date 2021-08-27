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Смолов добрался до десятки лучших бомбардиров чемпионата России

22:14
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В матче шестого тура «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а воспитанник бело-голубых Федор Смолов в очередной раз поразил ворота родной команды. Для 31-летнего форварда этот гол стал 88-м в чемпионатах России.

Смолов, выступавший помимо «Динамо» и «Локомотива» за «Анжи», «Урал» и «Краснодар», догнал в рейтинге бомбардиров высшего дивизиона долгое время занимавшего 10-е место Валерия Есипова. Следующими целями для Федора станут отличившиеся по 98 раз Андрей Тихонов и Игорь Семшов, а вот для выхода в семерку лучших придется разменивать рубеж в 100 голов.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

368

138

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

254

88

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Олег Терехин

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

208

84

Сердар Азмун

Рубин, Ростов, Зенит

199

83

Дмитрий Сычев

Спартак, Локомотив, Волга

258

81

Из 88 голов Смолова на матчи за «Локо» пришлась ровно четверть — 22. Это повторение лучшего результата для действующих игроков красно-зеленого клуба, но Федор провел 63 матча, а Антон Миранчук — 101. От занимающего общее десятое место Александра Самедова нападающий сборной России отстает на семь мячей, от делящих пятую строчку Зазы Джанашии Евгения Харлачева — 11.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России:

Игрок

Годы

Матчи

Голы (с пенальти)

Дмитрий Лоськов

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

99 (21)

Дмитрий Сычев

2004-2013

224

72 (9)

Олег Гарин

1993-1997

118

40 (8)

Алексей Косолапов

1993-1998

156

40 (7)

Заза Джанашия

1996-2001

145

33 (1)

Евгений Харлачев

1994-2001

183

33 (2)

Александр Самедов

2005-2008, 2012-2016

177

29 (9)

Динияр Билялетдинов

2004-2009

150

31 (7)

Владимир Маминов

1993-2008

291

31 (0)

Алексей Миранчук

2013-н.в.

178

32 (7)

Мануэл Фернандеш

2014-2019

103

25 (8)

Федор Смолов

2018-н.в.

63

22 (2)

Антон Миранчук

2016-н.в.

101

22 (7)

Александр Смирнов

1992-1993, 1995-1998

114

22 (0)

Шесть голов в шести первых турах — повторение второго результата в чемпионате с момента перехода на систему «осень-весна». Столько же Смолов забил в сезоне-2016/17, выступая за «Краснодар». Успешнее чемпионат начинал только Артем Дзюба, который в ростовской аренде отметился семью мячами в шести стартовых турах.

Футболисты, забивавшие больше пяти голов в шести первых турах за 10 последних сезонов:

Сезон

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

2013/14

Артем Дзюба

Ростов

6

7

2014/15

Артем Дзюба

Спартак

5

6

2012/13

Бибрас Натхо

Рубин

6

6

2012/13

Данилу Неку

Алания

6

6

2012/13

Юра Мовсисян

Краснодар

6

6

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

6

6

2021/22

Федор Смолов

Локомотив

6

6

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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