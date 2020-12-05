Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал разгром от «Краснодара» в 17-м туре Тинькофф-РПЛ (0:5). На 30-й минуте волгоградцы при счете 0:1 остались в меньшинстве — Андрес Понсе был удален с поля.

— Удаление сломало полностью игру, — сказал Хацкевич в эфире «Матч Премьер». — Даже после пропущенного мяча имели три момента, но здорово сыграл сафонов. А потом «Краснодар» взял мяч под контроль, грамотно воспользовавшись преимуществом в игрока. Во втором мы тоже не отсиживались, были переходы, моменты. В концовке сил уже не было. Надо это принять и готовиться к двум домашним играм с прямыми конкурентами.