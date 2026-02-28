«Оренбург» — «Акрон»: хозяева удвоили преимущество с пенальти

«Оренбург» забил второй гол в матче против «Акрона» в 19-м туре РПЛ — 2:0.

На 71-й минуте Эмирджан Гюрлюк реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку хавбека тольяттинцев Хетага Хосонова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 12:00. Газовик (Оренбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max