Представитель Дзюбы назвал позором судейство в матче «Оренбург» — «Акрон»
Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
— Мы сейчас живем в эпоху современных технологий, искусственного интеллекта и при этом чертим эти линии чуть ли не от руки. Что это, как это можно назвать, кроме как словом «позор» и «ужас». Почему руководство нашей лиги это устраивает. Либо мы как-то в обратном направлении идем, а не продвигаемся вперед. Мы говорим о том, что очень хотим вернуться на международную арену. При этом у нас с офсайдными линиями, да и вообще с трактовками, судейскими решениями творится полный бардак.
Да, у «Акрона» и без этого были моменты, которые нам нужно было реализовывать. Но очевидно, что на исход встречи повлиял целый ряд судейских решений. Я не говорю сейчас именно про главного судью, а в целом про всю судейскую бригаду матча. Кардинально повлияло на исход важнейшего матча как для одной команды, которая сегодня выиграла, так и для другой, потому что плотность в середине таблицы огромная. О какой объективности, о каком профессионализме мы можем говорить, когда видим полнейший беспредел, который происходил сегодня на поле в Оренбурге?
Понятно, что это эмоции, но эпизоды прям вопиющие. Я уверен, что далеко не одинок в этом мнении. Повторюсь, оно может быть и субъективным, я лицо здесь отчасти заинтересованное, потому что поддерживаю Артема и «Акрон». Но если оставить эмоции, видно, что сегодня была абсолютная несправедливость по отношению к одной из команд. Неважно, забил гол Дзюба, Болдырев или Пестряков.
Очевидно, что четких аргументов для принятия стопроцентного решения в пользу обороняющейся команды, а не в пользу нападения, нет. Почему при отсутствии стопроцентных аргументов для определения положения вне игры эпизод трактуется не в пользу нападения, а в пользу защиты? Почему это? Как это будут объяснять? Непонятно.
В любом случае, «Акрону» нужно постараться как можно скорее забыть этот матч. Впереди важнейшие игры со «Спартаком», с «Ахматом» дома. Очень тяжело, наверное, будет отойти, но другого выбора нет. Борьба в весенней части сезона ожидается очень плотная. Поэтому надо, несмотря на всю эту несправедливость, собраться, сплотиться и дальше идти. И вопреки всему этому пытаться добывать очки победы и, в общем, подниматься как можно выше в турнирной таблице. Уверен, Артем тоже команду настроит правильно и поможет пережить это поражение, а также сделать правильные выводы, — сказал Гольдман «СЭ».
«Оренбург» (15 очков) прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед и поднялся из зоны вылета на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).
«Акрон» (21 очко) потерпел третье поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.
В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 8 марта. «Акрон» на следующий день в Москве встретится со «Спартаком».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5