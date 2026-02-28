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Судейство

28 февраля, 15:23

Представитель Дзюбы назвал позором судейство в матче «Оренбург» — «Акрон»

Микеле Антонов
Корреспондент

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

— Мы сейчас живем в эпоху современных технологий, искусственного интеллекта и при этом чертим эти линии чуть ли не от руки. Что это, как это можно назвать, кроме как словом «позор» и «ужас». Почему руководство нашей лиги это устраивает. Либо мы как-то в обратном направлении идем, а не продвигаемся вперед. Мы говорим о том, что очень хотим вернуться на международную арену. При этом у нас с офсайдными линиями, да и вообще с трактовками, судейскими решениями творится полный бардак.

Да, у «Акрона» и без этого были моменты, которые нам нужно было реализовывать. Но очевидно, что на исход встречи повлиял целый ряд судейских решений. Я не говорю сейчас именно про главного судью, а в целом про всю судейскую бригаду матча. Кардинально повлияло на исход важнейшего матча как для одной команды, которая сегодня выиграла, так и для другой, потому что плотность в середине таблицы огромная. О какой объективности, о каком профессионализме мы можем говорить, когда видим полнейший беспредел, который происходил сегодня на поле в Оренбурге?

Понятно, что это эмоции, но эпизоды прям вопиющие. Я уверен, что далеко не одинок в этом мнении. Повторюсь, оно может быть и субъективным, я лицо здесь отчасти заинтересованное, потому что поддерживаю Артема и «Акрон». Но если оставить эмоции, видно, что сегодня была абсолютная несправедливость по отношению к одной из команд. Неважно, забил гол Дзюба, Болдырев или Пестряков.

Очевидно, что четких аргументов для принятия стопроцентного решения в пользу обороняющейся команды, а не в пользу нападения, нет. Почему при отсутствии стопроцентных аргументов для определения положения вне игры эпизод трактуется не в пользу нападения, а в пользу защиты? Почему это? Как это будут объяснять? Непонятно.

В любом случае, «Акрону» нужно постараться как можно скорее забыть этот матч. Впереди важнейшие игры со «Спартаком», с «Ахматом» дома. Очень тяжело, наверное, будет отойти, но другого выбора нет. Борьба в весенней части сезона ожидается очень плотная. Поэтому надо, несмотря на всю эту несправедливость, собраться, сплотиться и дальше идти. И вопреки всему этому пытаться добывать очки победы и, в общем, подниматься как можно выше в турнирной таблице. Уверен, Артем тоже команду настроит правильно и поможет пережить это поражение, а также сделать правильные выводы, — сказал Гольдман «СЭ».

«Оренбург» (15 очков) прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед и поднялся из зоны вылета на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» (21 очко) потерпел третье поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 8 марта. «Акрон» на следующий день в Москве встретится со «Спартаком».

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Максим Глушенков

Зенит

 9
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