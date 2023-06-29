Агент Бителло заявил, что игрок готов рассмотреть переезд в Россию

Футбольный агент Марсело Каран, представляющий интересы полузащитника «Гремио» Бителло, высказался об интересе клубов РПЛ к бразильцу.

«Мы не ускоряем уход Бителло. Ему комфортно в «Гремио», его любят болельщики и он хочет приносить пользу клубу. Нам известно об интересе российских клубов. Мы готовы рассмотреть переезд в Россию, но для этого необходимо сначала договориться с «Гремио». Клуб не готов просто так расстаться с Бителло», — приводит слова Карана «РБ Спорт».

23-летний бразилец играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.