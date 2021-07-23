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«Краснодар» приостановил продажу билетов на первый домашний матч сезона

13:35
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«Краснодар» объявил о приостановке продажи билетов на первый домашний матч сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ против «Химок».

Клуб находится в ожидании сведений от контролирующих органов на фоне ситуации с коронавирусом. Также «Краснодар» приостановил продажу билетов на игру второй команды «быков» в Олимп-ФНЛ против «Текстильщика», которая состоится 24 июля. В заявлении на официальном сайте говорится, что клуб сообщит актуальную информацию в ближайшее время.

Матч 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа, начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=139744

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Иван Торопцев все материалы автора

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