«Краснодар» приостановил продажу билетов на первый домашний матч сезона

«Краснодар» объявил о приостановке продажи билетов на первый домашний матч сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ против «Химок».

Клуб находится в ожидании сведений от контролирующих органов на фоне ситуации с коронавирусом. Также «Краснодар» приостановил продажу билетов на игру второй команды «быков» в Олимп-ФНЛ против «Текстильщика», которая состоится 24 июля. В заявлении на официальном сайте говорится, что клуб сообщит актуальную информацию в ближайшее время.

Продажа билетов на первый домашний матч сезона приостановлена.



Клуб в ожидании официальной информации от контролирующих органов. pic.twitter.com/sQ9RCx1qCn — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 23, 2021

Матч 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа, начало — в 20.00 (мск).