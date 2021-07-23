«Краснодар» приостановил продажу билетов на первый домашний матч сезона
13:35
«Краснодар» объявил о приостановке продажи билетов на первый домашний матч сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ против «Химок».
Клуб находится в ожидании сведений от контролирующих органов на фоне ситуации с коронавирусом. Также «Краснодар» приостановил продажу билетов на игру второй команды «быков» в Олимп-ФНЛ против «Текстильщика», которая состоится 24 июля. В заявлении на официальном сайте говорится, что клуб сообщит актуальную информацию в ближайшее время.
Продажа билетов на первый домашний матч сезона приостановлена.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 23, 2021
Клуб в ожидании официальной информации от контролирующих органов. pic.twitter.com/sQ9RCx1qCn
Матч 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки» состоится 1 августа, начало — в 20.00 (мск).
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