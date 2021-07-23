Бывший защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался переходить в «Сочи», я все-таки со Львова»

Защитник латвийского клуба «Валмиера» Роман Якуба рассказал, что отказался переходить в «Сочи».

«Перед тем, как на меня вышли представители «Валмиеры», мной интересовались два клуба — «Ракув» и «Сочи». С поляками не вышло договориться из-за компенсации, они испугались, что сумма будет для них слишком большой. Был вариант из России, с «Сочи». Они хотели подписать меня еще зимой, им даже удалось договориться с «Шахтером» по поводу суммы трансфера, но я все-таки со Львова, так что решил отказаться. Через пару недель после этого на меня вышла «Валмиера», после этого вопрос насчет дальнейшего клуба был закрыт», — приводит FootBoom слова Якубы.

20-летний Якуба перешел в «Валмиеру» на правах свободного агента летом 2021 года.