Бывший защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался переходить в «Сочи», я все-таки со Львова»
Защитник латвийского клуба «Валмиера» Роман Якуба рассказал, что отказался переходить в «Сочи».
«Перед тем, как на меня вышли представители «Валмиеры», мной интересовались два клуба — «Ракув» и «Сочи». С поляками не вышло договориться из-за компенсации, они испугались, что сумма будет для них слишком большой. Был вариант из России, с «Сочи». Они хотели подписать меня еще зимой, им даже удалось договориться с «Шахтером» по поводу суммы трансфера, но я все-таки со Львова, так что решил отказаться. Через пару недель после этого на меня вышла «Валмиера», после этого вопрос насчет дальнейшего клуба был закрыт», — приводит FootBoom слова Якубы.
20-летний Якуба перешел в «Валмиеру» на правах свободного агента летом 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.footboom.com/ukrainian/ukrainians/1626895799-roman-yakuba-vyrishyv-zalyshyty-shakhtar-cherez-deiaki-niuansy-z-kerivnytstvom-klubu.html
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