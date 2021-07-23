Джорджевич отказал российским клубам и рассматривает вариант с Испанией

Агент Игор Глушевич рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента, форварда Луки Джорджевича. После расторжения контракта с «Локомотивом» черногорский нападающий находится без команды.

Сообщалось, что интерес к нему проявляют два российских клуба, один из которых — московский, однако, как рассказал Глушевич, эти варианты отпали.

«У нас есть конкретные предложения, но эти варианты недостаточно хороши и со спортивной точки зрения, и с финансовой, — цитирует «РБ Спорт» Глушевича. — Сейчас мы рассматриваем другие опции и ждем возможность подписания контракта с испанским клубом, поэтому, соответственно, отказали остальным. Да, у нас было два предложения от российских клубов, но от них мы также отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России».

В России 27-летний Джорджевич выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив». Выступая в прошлом сезоне в Туле на правах аренды, он сыграл 14 матчей, в которых забил два гола. Также на счету форварда 11 матчей и один гол за сборную Черногории.