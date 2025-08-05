«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с возможным удалением защитника «Динамо» Кутицкого

Футбол
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» попросил разобрать момент с неудалением защитника «Динамо» Александра Кутицкого на 11-й минуте матча за фол на нападающем «быков» Джоне Кордобе.

Ранее «РБ Спорт» сообщал об обращении «Краснодара» в ЭСК.

Игра Александра Кутицкого в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; 2&nbsp;августа.«Краснодар» — «Динамо»: Кутицкого не удалили. Прав ли судья?

«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Быки» в 4-м туре РПЛ сыграют на выезде с «Оренбургом» 10 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
  • ONIKAN2013

    Краснодар достаточно просто судить честно, и никаких угроз они никому представлять не будут.

    05.08.2025

  • НВ

    Краснодар - угроза чемпионству юбиляра, так что быков будут душить, команда кротам дана.

    05.08.2025

  • Александр Солодовников

    Это правильно динамоца надо было удалять, но по никому(из болельщиков) неизвестным причинам судьи решили замылить факт нарушения...

    05.08.2025

  • Mark deFossen

    100% КК, но арбитр даже не свистнул, ибо тогда надо было, как минимум, показывать ЖК. А ВАР пришлось бы рассмотреть на предмет КК. А так нет свистка, значит и нарушения нет. Как говорится-нет тела, нет дела, бгг.:hugging: И опять судейка питерский. Админресурс во всей красе. Стыдно за наш футбол, до чего довели его!

    05.08.2025

  • Александр Максаков

    Голенкова вашего за одно проверить .

    05.08.2025

  • Горын

    Перестали за уши тащить. Началось нытьё.

    05.08.2025

    «Оренбург» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с перебитым в ворота команды пенальти
