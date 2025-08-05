«Краснодар» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с возможным удалением защитника «Динамо» Кутицкого

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» попросил разобрать момент с неудалением защитника «Динамо» Александра Кутицкого на 11-й минуте матча за фол на нападающем «быков» Джоне Кордобе.

Ранее «РБ Спорт» сообщал об обращении «Краснодара» в ЭСК.

«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Быки» в 4-м туре РПЛ сыграют на выезде с «Оренбургом» 10 августа.