«Оренбург» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с перебитым в ворота команды пенальти

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Балтики» (2:3).

«Оренбург» попросил разобрать момент с перебитым в ворота команды пенальти на 23-й минуте.

11-метровый был перебит по решению судьи Евгения Кукуляка после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Во время первого удара к мячу подошел Илья Петров и не попал в створ.

Ранее «РБ Спорт» сообщал об обращении «Оренбурга» в ЭСК.

«Оренбург» в 3 матчах РПЛ набрал 2 очка и занимает 12-е место в таблице. 10 августа команда Слишковича примет «Краснодар» в 4-м туре чемпионата России.