5 августа, 10:58

Гендиректор «Акрона» Клюшев: «Дзюба проявляет себя с лучшей стороны»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал выступление Артема Дзюбы в составе команды.

«Мы с большим уважением относимся к Артему как к футболисту и как к человеку, он действительно проявляет себя с лучшей стороны, никаких вопросов нет. Мы с ним находимся в конструктивном диалоге», — приводит слова Клюшева ТАСС.

Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний форвард провел 3 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
    А чего ему не проявлять?! Человек пусть и в РПЛ шел к цели, достиг их. Теперь кайфует от футбола, играет в свое удовольствие. Что-то получается, что-то нет в силу возраста. Никогда не видел Дзюбу равнодушным к футболу, ни в одном клубе, будь-то это топ-клуб РПЛ или тульский Арсенал. Надо сказать Дзюба наверное последний из спартаковской академии, кто в ней видимо не филонил, а усвоил все что требовалось футболными тренерами тех лет, это дало свои результаты в карьере.

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

