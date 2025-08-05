Гендиректор «Акрона» Клюшев: «Дзюба проявляет себя с лучшей стороны»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал выступление Артема Дзюбы в составе команды.
«Мы с большим уважением относимся к Артему как к футболисту и как к человеку, он действительно проявляет себя с лучшей стороны, никаких вопросов нет. Мы с ним находимся в конструктивном диалоге», — приводит слова Клюшева ТАСС.
Дзюба подписал контракт с тольяттинским клубом в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний форвард провел 3 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».
Источник: ТАСС
