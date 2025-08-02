«Краснодар» — «Динамо»: Кутицкого не удалили. Прав ли судья?

На 11-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (1:0) судейская бригада Ивана Абросимова приняла верное решение: не был удален игрок гостей Александр Кутицкий. Даже если оценить его действия в борьбе с Джоном Кордобой как фол, это нарушение нельзя считать лишением соперника явной возможности забить гол.

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Такой возможности у нападающего «быков» не возникло. Кордоба действительно мог убежать к динамовским воротам, но он не владел мячом и не контролировал его. Мяч летел по воздуху, перелетал футболистов — форварду еще предстояло завладеть им. К тому же неподалеку находился еще один динамовец, который теоретически тоже мог вступить в борьбу.