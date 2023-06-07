Директор «Родины»: «Почему Гордюшенко не закрепился в ЦСКА? За 15 лет это удалось только Дзагоеву и Головину»
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил игру полузащитника Астемира Гордюшенко.
— Астемир Гордюшенко, который в этом сезоне забил 5 голов и отдал 9 результативных передач, — игрок уровня середняка РПЛ? Или даже повыше?
— Сейчас Астемир показывает лучший футбол в своей карьере — мы недавно с ним об этом говорили. У Астика нет провисания в качествах, которые бы его стопорили. Я для себя внутренне закладывался, что с этим полузащитником мы можем спокойно выходить в премьер-лигу и там играть, постепенно двигаться вперед. В общем, Астик способен выступать в РПЛ на весьма крепком уровне.
— В свое время ему было нереально закрепиться в ЦСКА, где в средней линии играли Головин, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Еременко?
— Для того чтобы закрепиться в том ЦСКА, ему нужно было сразу прыгнуть на три ступеньки вверх. Перейти из молодежки сразу в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, — крайне сложно. Иногда можно упасть. В итоге он оказался в «Торпедо», где ему было тяжело играть на своих козырях. Астик все-таки не только неимоверный трудяга, но и художник, импровизатор. Такие люди должны чувствовать доверие к себе, они должны быть раскрепощены, находиться в состоянии игроцкого счастья. Но этого не случилось. Гордюшенко пришлось откатиться назад.
А дальше к его карьере применимо «искусство маленьких шагов» Антуана де Сент-Экзюпери. Астик потихоньку-потихоньку начал двигаться вперед, и есть основания полагать, что он набрал силу инерции, согласно которой каждые полгода будет становиться сильнее. А то, что не смог остаться в ЦСКА... Знаете, в армейском клубе за 15 лет, на вскидку, только два молодых центральных полузащитника смогли закрепиться по-настоящему, без оговорок. Алан Дзагоев и Александр Головин. Павел Мамаев, например, не смог.
Гордюшенко — воспитанник ЦСКА, он провел за основную команду армейцев 19 матчей и сделал одну результативную передачу.
С июля 2022 года футболист выступает за «Родину». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 6 голов и сделал 8 результативных передач в 29 играх за московскую команду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9