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Директор «Родины»: «Почему Гордюшенко не закрепился в ЦСКА? За 15 лет это удалось только Дзагоеву и Головину»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил игру полузащитника Астемира Гордюшенко.

— Астемир Гордюшенко, который в этом сезоне забил 5 голов и отдал 9 результативных передач, — игрок уровня середняка РПЛ? Или даже повыше?

— Сейчас Астемир показывает лучший футбол в своей карьере — мы недавно с ним об этом говорили. У Астика нет провисания в качествах, которые бы его стопорили. Я для себя внутренне закладывался, что с этим полузащитником мы можем спокойно выходить в премьер-лигу и там играть, постепенно двигаться вперед. В общем, Астик способен выступать в РПЛ на весьма крепком уровне.

— В свое время ему было нереально закрепиться в ЦСКА, где в средней линии играли Головин, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Еременко?

— Для того чтобы закрепиться в том ЦСКА, ему нужно было сразу прыгнуть на три ступеньки вверх. Перейти из молодежки сразу в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, — крайне сложно. Иногда можно упасть. В итоге он оказался в «Торпедо», где ему было тяжело играть на своих козырях. Астик все-таки не только неимоверный трудяга, но и художник, импровизатор. Такие люди должны чувствовать доверие к себе, они должны быть раскрепощены, находиться в состоянии игроцкого счастья. Но этого не случилось. Гордюшенко пришлось откатиться назад.

А дальше к его карьере применимо «искусство маленьких шагов» Антуана де Сент-Экзюпери. Астик потихоньку-потихоньку начал двигаться вперед, и есть основания полагать, что он набрал силу инерции, согласно которой каждые полгода будет становиться сильнее. А то, что не смог остаться в ЦСКА... Знаете, в армейском клубе за 15 лет, на вскидку, только два молодых центральных полузащитника смогли закрепиться по-настоящему, без оговорок. Алан Дзагоев и Александр Головин. Павел Мамаев, например, не смог.

Гордюшенко — воспитанник ЦСКА, он провел за основную команду армейцев 19 матчей и сделал одну результативную передачу.

С июля 2022 года футболист выступает за «Родину». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 6 голов и сделал 8 результативных передач в 29 играх за московскую команду.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «У нас нет премиальных за ничьи». Интервью директора «Родины»

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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