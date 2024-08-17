«Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Игру по подписке покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до встречи и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Краснодарцы и нижегородцы набрали по шесть очков в первых четырех турах РПЛ-2024/25.

В предыдущем сезоне команды встречались в чемпионате России и Кубке страны, все четыре матча выиграл «Краснодар». «Быки» стали вторыми в РПЛ, а «Пари НН» занял 13-е место и сохранил прописку в лиге по итогам стыковых матчей с тульским «Арсеналом».