«Ростов» — «Оренбург»: Роналдо не реализовал пенальти

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Нападающий «Ростова» Роналдо не реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Ранее первый гол в этой встрече забил Брайан Мансилья.

Матч проходит в Ростове-на-Дону.