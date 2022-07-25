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Сегодня, 11:45

«Краснодар» ответил Федуну, намекнув на судейские ошибки в матче со «Спартаком»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.
Фото ФК «Спартак»

«Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну, намекнув на судейские ошибки в матче с красно-белыми (1:4).

Краснодарский клуб в своем Telegram-канале выложил видео, в котором указал на ошибки в матче со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.

«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», — написала пресс-служба клуба под видео.

Ранее Федун поздравил «Спартак» с хорошей победой и назвал курьезным пенальти в ворота команды в матче с «Краснодаром».

После двух туров чемпионата России-2022/21 «Спартак» занимает второе место, набрав четыре очка. «Краснодар» находится на 13-м месте (1 очко).

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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