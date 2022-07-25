«Краснодар» ответил Федуну, намекнув на судейские ошибки в матче со «Спартаком»

«Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну, намекнув на судейские ошибки в матче с красно-белыми (1:4).

Краснодарский клуб в своем Telegram-канале выложил видео, в котором указал на ошибки в матче со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.

«ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», — написала пресс-служба клуба под видео.

Ранее Федун поздравил «Спартак» с хорошей победой и назвал курьезным пенальти в ворота команды в матче с «Краснодаром».

После двух туров чемпионата России-2022/21 «Спартак» занимает второе место, набрав четыре очка. «Краснодар» находится на 13-м месте (1 очко).