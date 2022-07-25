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Сегодня, 11:45

РПЛ: выбери лучшего игрока второго тура чемпионата

Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Сочи» — 3:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Завершился второй тур российской премьер-лиги — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя лучше всех? Выбирать тебе!

1. Андрей Мостовой («Зенит»)

Сделал второй дубль в карьере и принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов».

2. Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

Благодаря голу и ассисту колумбийца ЦСКА обыграл «Сочи» на своем поле и вышел на первое место в таблице.

3. Владимир Сычевой («Оренбург»)

Оформил первый хет-трик сезона, выйдя на замену, и перевернул матч с «Уралом».

4. Роман Зобнин («Спартак»)

Записал на свой счет гол+пас в выездном матче с «Краснодаром» и помог «Спартаку» набрать три очка.

5. Арсен Захарян («Динамо»)

Был самым ярким игроком на поле в матче с «Торпедо», забил красивый гол обводящим ударом и отдал голевую.

6. Резиуан Мирзов («Химки»)

Забил в третьем матче РПЛ подряд и помог «Химкам» одержать домашнюю победу над «Нижним Новгородом».

7. Гамид Агаларов («Ахмат»)

Забил важнейший гол в матче с «Факелом» и принес «Ахмату» волевую победу.

8. Даниил Уткин («Ростов»)

Сделал гол+пас в матче с «Локомотивом» и едва не обеспечил этим победу команде Валерия Карпина.

РПЛ
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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