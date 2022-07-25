РПЛ: выбери лучшего игрока второго тура чемпионата

Завершился второй тур российской премьер-лиги — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя лучше всех? Выбирать тебе!

1. Андрей Мостовой («Зенит»)

Сделал второй дубль в карьере и принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов».

2. Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

Благодаря голу и ассисту колумбийца ЦСКА обыграл «Сочи» на своем поле и вышел на первое место в таблице.

3. Владимир Сычевой («Оренбург»)

Оформил первый хет-трик сезона, выйдя на замену, и перевернул матч с «Уралом».

4. Роман Зобнин («Спартак»)

Записал на свой счет гол+пас в выездном матче с «Краснодаром» и помог «Спартаку» набрать три очка.

5. Арсен Захарян («Динамо»)

Был самым ярким игроком на поле в матче с «Торпедо», забил красивый гол обводящим ударом и отдал голевую.

6. Резиуан Мирзов («Химки»)

Забил в третьем матче РПЛ подряд и помог «Химкам» одержать домашнюю победу над «Нижним Новгородом».

7. Гамид Агаларов («Ахмат»)

Забил важнейший гол в матче с «Факелом» и принес «Ахмату» волевую победу.

8. Даниил Уткин («Ростов»)

Сделал гол+пас в матче с «Локомотивом» и едва не обеспечил этим победу команде Валерия Карпина.