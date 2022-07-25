РПЛ: выбери лучшего игрока второго тура чемпионата
Завершился второй тур российской премьер-лиги — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя лучше всех? Выбирать тебе!
1. Андрей Мостовой («Зенит»)
Сделал второй дубль в карьере и принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов».
2. Хорхе Карраскаль (ЦСКА)
Благодаря голу и ассисту колумбийца ЦСКА обыграл «Сочи» на своем поле и вышел на первое место в таблице.
3. Владимир Сычевой («Оренбург»)
Оформил первый хет-трик сезона, выйдя на замену, и перевернул матч с «Уралом».
4. Роман Зобнин («Спартак»)
Записал на свой счет гол+пас в выездном матче с «Краснодаром» и помог «Спартаку» набрать три очка.
5. Арсен Захарян («Динамо»)
Был самым ярким игроком на поле в матче с «Торпедо», забил красивый гол обводящим ударом и отдал голевую.
6. Резиуан Мирзов («Химки»)
Забил в третьем матче РПЛ подряд и помог «Химкам» одержать домашнюю победу над «Нижним Новгородом».
7. Гамид Агаларов («Ахмат»)
Забил важнейший гол в матче с «Факелом» и принес «Ахмату» волевую победу.
8. Даниил Уткин («Ростов»)
Сделал гол+пас в матче с «Локомотивом» и едва не обеспечил этим победу команде Валерия Карпина.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1