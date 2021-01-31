«Краснодар» отправился на второй сбор в Марбелью

«Краснодар» вылетел в Испанию на второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Марбелье, информирует пресс-служба клуба 31 января.

28 января игроки получили три днях отдыха. На юге Испании «быки» будут находиться до 11 февраля.

Во время первого сбора в ОАЭ «Краснодар» провел три контрольных матча. Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с польской «Легией» (0:0), а так же победила «Ригу» (1:0) и солигорский «Шахтер» (3:0).

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очков. «Быки» остались единственным российским клубом, который продолжит выступление в еврокубках. В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет против загребского «Динамо».