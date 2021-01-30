Тренер «Динамо» отметил связку Грулев — Липовой
Тренер «Динамо» Волкан Булут подвел итоги контрольного матча против «Слована» на втором тренировочном сборе (4:2).
— Это была тяжелая игра с обилием фолов и карточек. Можно сказать, что по эмоциям этот матч был близок к официальному?
— Да, это была сложная игра против действительно сильной команды из Братиславы. Но мы сыграли хорошо, — цитирует тренера сайт москвичей.
— Слепов — единственный, кто начинал с первых минут два матча подряд. Почему вы решили дать ему больше игрового времени?
— Он пропустил часть первого сбора из-за повреждения, и мы хотели дать ему возможность провести больше времени на поле, получить нагрузку и набрать форму.
— Как вам новая связка Грулев — Липовой, которая организовала два гола в первом тайме?
— Они сыграли здорово, впрочем, как и все остальные. Для нас это хороший момент. Мы ими довольны.
— За два дня свои дебютные голы забили Карапузов, Тюкавин и Захарян. Довольны ли вы прогрессом молодежи?
— Да, конечно, они отдаются полностью на каждой тренировке, у них правильное отношение к делу. Конечно, мы этим довольны.
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