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В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе «Газиантепспора» к Кутепову

13:09
Илья Кутепов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Илья Кутепов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию о намерении турецкой команды «Газиантепспор» взять в аренду до конца сезона-2020/21 27-летнего центрального защитника москвичей Илью Кутепова. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

— Соответствующих запросов в клуб не поступало, — сказал Фетисов. — К нашим игрокам всегда есть интерес — на то мы и «Спартак».

Кутепов в этом сезоне провел 10 матчей, голов не забил. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско иногда выпускал Кутепова на поле в качестве нападающего.

(Вячеслав Короткин)

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