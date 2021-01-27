«Краснодар» всухую победил «Шахтер» из Солигорска в товарищеском матче

«Краснодар» провел товарищеский матч против «Шахтера» из Солигорска. Российская команда одержала победу со счетом 3:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Шахтер С» — 3:0 (1:0)

Голы: Кабелла, 43 (1:0). Классон, 49 (2:0). Сабуа, 90+1 (3:0).

«Краснодар»: Городов (Ещенко, 64), Смольников, Мартынович (Стежко, 64), Рамирес (Текучев, 73), Бочко, Кабелла (Мацукатов, 63), Классон (Корнюшин, 64), Вилена, Олссон, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 63. Халназаров, 80), Кайо (Сабуа, 64), Берг (Апеков, 64).

Удаление: Сулейманов (Краснодар), 78.

Судья: Оченаш (Словакия).

27 января. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».