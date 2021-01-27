«Краснодар» обыграл «Ригу» в товарищеском матче, несмотря на удаление Шапи в первом тайме

«Краснодар» обыграл «Ригу» в товарищеском матче — 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник «быков» Эдуард Спецрян, реализовавший пенальти на 38-й минуте встречи. На 23-й минуте матча красную карточку получил нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» проводит зимний сбор в Дубае. Отметим, что сегодня, 27 января команда проведет еще один товарищеский матч против солигорского «Шахтера». Начало — в 16.30 (мск).

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Рига» — 1:0 (1:0)

Гол: Сперцян, 38 — с пенальти.

«Краснодар»: Адамов, Чернов, Сорокин (Мартынов, 60), Пелих (Бочко, 28), Литвинов, Ионов (Мацукатов, 60), Газинский (Сабуа, 71), Уткин (Черников, 60), Сперцян (Кутовой, 60), Марков (Воротников, 60), Сулейманов.

Предупреждение: Марков, 44.

Удаление: Сулейманов (Краснодар), 23.

27 января. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».