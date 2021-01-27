«Краснодар» обыграл «Ригу» в товарищеском матче, несмотря на удаление Шапи в первом тайме
«Краснодар» обыграл «Ригу» в товарищеском матче — 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник «быков» Эдуард Спецрян, реализовавший пенальти на 38-й минуте встречи. На 23-й минуте матча красную карточку получил нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
«Краснодар» проводит зимний сбор в Дубае. Отметим, что сегодня, 27 января команда проведет еще один товарищеский матч против солигорского «Шахтера». Начало — в 16.30 (мск).
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Рига» — 1:0 (1:0)
Гол: Сперцян, 38 — с пенальти.
«Краснодар»: Адамов, Чернов, Сорокин (Мартынов, 60), Пелих (Бочко, 28), Литвинов, Ионов (Мацукатов, 60), Газинский (Сабуа, 71), Уткин (Черников, 60), Сперцян (Кутовой, 60), Марков (Воротников, 60), Сулейманов.
Предупреждение: Марков, 44.
Удаление: Сулейманов (Краснодар), 23.
27 января. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю