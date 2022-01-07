Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо провел больше всех минут на поле в 2021 году
Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо занял первое место по количеству чистого игрового времени в 2021 году. Об этом сообщило футбольное подразделение Международного центра спортивных исследований (CIES) в Twitter.
28-летний Алонсо за прошедший год провел на поле 6641 минуту в официальных матчах.
Второе место занимает защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо (5945). Замыкает тройку еще один игрок линии обороны Рубен Диаш из «Манчестер Сити» (5944).
Напомним, сегодня «Краснодар» объявил о переходе Хуниора Алонсоа из «Атлетико Минейро». Контракт с ним раасчитан до конца июня 2025 года.
... and the podium of outfield footballers who played the most official game minutes in 2?0?2?1? is...— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 4, 2022
? @junior_alonso4 (@Atletico & ??)
? #GiovanniDiLorenzo (@sscnapoli & ??)
? @rubendias (@ManCity & ??)
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