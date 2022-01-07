Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо провел больше всех минут на поле в 2021 году

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо занял первое место по количеству чистого игрового времени в 2021 году. Об этом сообщило футбольное подразделение Международного центра спортивных исследований (CIES) в Twitter.

28-летний Алонсо за прошедший год провел на поле 6641 минуту в официальных матчах.

Второе место занимает защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо (5945). Замыкает тройку еще один игрок линии обороны Рубен Диаш из «Манчестер Сити» (5944).

Напомним, сегодня «Краснодар» объявил о переходе Хуниора Алонсоа из «Атлетико Минейро». Контракт с ним раасчитан до конца июня 2025 года.