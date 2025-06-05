«Краснодар» объявил о переходе Кайо в «Ботафого»

«Краснодар» объявил о переходе защитника Кайо в «Ботафого».

Сумма трансфера и условия контракта 29-летнего бразильца с новым клубом не уточняются.

Кайо выступал за «Краснодар» с июля 2019 года. За все время он провел 123 матча за команду во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Вместе с «Краснодаром» Кайо стал чемпионом России-2025.

