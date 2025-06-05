Федорищев: «Обратил внимание Адиева на то, что надо уделять внимание молодым самарским игрокам»
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о встрече с новым главным тренером «Крыльев Советов» Магомедом Адиевым.
5 июня самарский клуб объявил о подписании однолетнего контракта со специалистом.
«Поприветствовал наставника на самарской земле, пожелал успехов. У «Крыльев» будет непростой сезон. Преданные болельщики ждут от команды яркой игры, которая бы приносила достойный результат и зажигала ребят, побуждала мальчишек и девчонок заниматься спортом.
Обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо уделять внимание молодым самарским игрокам, давать им шанс проявить себя. «Крылья» выстраивают вертикаль подготовки игроков, и надо давать юным талантам проявить себя», — написал Федорищев в Telegram-канале.
«Крылья Советов» в сезоне-2024/25 набрали 31 очко и заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
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