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5 июня 2025, 17:56

Федорищев: «Обратил внимание Адиева на то, что надо уделять внимание молодым самарским игрокам»

Руслан Минаев

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о встрече с новым главным тренером «Крыльев Советов» Магомедом Адиевым.

5 июня самарский клуб объявил о подписании однолетнего контракта со специалистом.

«Поприветствовал наставника на самарской земле, пожелал успехов. У «Крыльев» будет непростой сезон. Преданные болельщики ждут от команды яркой игры, которая бы приносила достойный результат и зажигала ребят, побуждала мальчишек и девчонок заниматься спортом.

Обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо уделять внимание молодым самарским игрокам, давать им шанс проявить себя. «Крылья» выстраивают вертикаль подготовки игроков, и надо давать юным талантам проявить себя», — написал Федорищев в Telegram-канале.

«Крылья Советов» в сезоне-2024/25 набрали 31 очко и заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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