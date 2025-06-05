Источник: «Фламенго» договорился о переходе Карраскаля

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в ближайшее время может перейти во «Фламенго», сообщает журналистка Саломе Фахардо.

По информации источника, сторонам осталось уладить последние детали перед трансфером. Бразильский клуб хочет подписать контракт с 27-летним колумбийцем до начала клубного чемпионата мира 14 июня.

Контракт Карраскаля с «Динамо» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек забил 8 мячей и сделала 5 голевых пасов в 35 матчах.