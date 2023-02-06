«Краснодар» назвал стартовый состав на матч против «Спартака» в рамках Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» объявил стартовый состав на матч против «Спартака» в рамках товарищеского турнира Winline Зимний кубок РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Волков, Сорокин, Литвинов, Ионов, Баньяц, Пина, Дэвид, Кокшаров, Сперцян.

Ранее стартовый состав на эту встречу объявила московская команда.

Игра пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 20.00 по московскому времени.