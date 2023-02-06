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Сегодня, 18:53

«Зенит» разгромил малазийский клуб в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокомив, ФК «Зенит»

«Зенит» с крупным счетом победил малазийский клуб «Джохор» в товарищеском матче — 3:0.

Все голы питерские футболисты забили в первом тайме. Отличились Родригао, Малком и Данила Козлов.

В конце встречи малазийская команда получила право на пенальти, но игрок «Джохора» пробил мимо ворот.

Ранее сине-бело-голубые на тренировочном сборе также одержали две крупные победы над катарскими клубами «Аль-Бидда» (9:0) и «Лусаил Сити» (3:0).

На сборах в ОАЭ «Джохор» уже дважды встречался с российскими клубами: в конце января чемпион Малайзии уступил «Ростову» (0:2), а через неделю обыграл «Локомотив» (1:0).

Товарищеский матч. Клубы

«Зенит» (Россия) — «Джохор» (Малайзия) — 3:0 (3:0)

Голы: Родригао, 11 (1:0). Малком, 16 (2:0). Козлов, 31 (3:0).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шайхтдинов, 85), Круговой, Адамов, Родригао (Кирш, 77), Мостовой, Барриос, Клаудиньо (Вершинин, 88), Козлов (Барановский, 77), Малком (Ногтев, 85), Кассьерра (Белохонов, 88).

Предупреждение: Родригао, 74.

6 февраля.

ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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