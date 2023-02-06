«Спартак» объявил состав на матч с «Краснодаром» в рамках Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» 6 февраля проведет матч с «Краснодаром» в рамках товарищеского турнира Winline Зимний кубок РПЛ. Московская команда объявила состав на эту встречу.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Соболев.

Запасные: Селихов, Тавареш, Маслов, Чернов, Классен, Пяткин, Веденеев, Вит.Шитов, Рыбус, Зорин, Мартинс, Кейта, Зиньковский, Николсон.

Игра пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 20.00 по московскому времени.