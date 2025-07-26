«Краснодар» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00 мск

«Краснодар» и «Локомотив» проведут матч 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» организует текстовую трансляцию встречи «быков» и железнодорожников. Ключевые события игры «Краснодар» — «Локомотив» можно отслеживать также в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)

В прямом эфире матч в Краснодаре покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

«Краснодар» и «Локомотив» начали выступление в чемпионате России с разгромных побед: краснодарцы со счетом 3:0 победили «Пари НН» в Казани, а москвичи — «Сочи» на своем поле. Для «быков» это первый домашний матч после завоевания золота чемпионата России-2024/25.