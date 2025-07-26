«Сочи» — «Акрон»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.25 мск

«Сочи» и «Акрон» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России

«Сочи» и «Акрон» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 20.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Акрон» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 20:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 1-м туре чемпионата России-2025/26 «Сочи» проиграл «Локомотиву» в Москве со счетом 0:3, а «Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в самарском дерби (1:1).

«Сочи» и «Акрон» встретятся в официальном матче впервые в истории.