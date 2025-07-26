«Динамо» — «Ростов»: второй гол бело-голубых правильно не засчитан

На 90-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (1:0) бригада Павла Кукуяна общими усилиями приняла верное решение, не засчитав второй гол динамовцев. В том эпизоде в момент удара по воротам Денис Макаров оказался за линией офсайда, переместился в направлении мяча, сделал движение и пропустил его между ногами. Тем самым он, находясь в положении «вне игры», помешал вратарю Рустаму Ятимову, отвлек его внимание и повлиял на него.

Второй ассистент судьи Станислав Попков офсайд зафиксировал. Видеоассистенты Евгений Буланов и Роман Галимов провели проверку и подтвердили правильно его решения.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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