«Краснодар» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Краснодар» и «Крылья Советов» будут играть в чемпионате России 1 марта

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» пройдет в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта. Встреча на «Арене Краснодар» начинается в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть матч в Краснодаре можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимал первое место в таблице с 39 очками, перед зимней паузой «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0). У «Крыльев Советов» — 18 очков и 10-я строчка, в предыдущем туре самарцы уступили «Ростову» (1:3).