Семшов: «Если «Зенит» хочет бороться за золото, то должен вырывать победы и без Вендела с Энрике»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением о ничье в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (0:0).

«Хорошая, боевая игра. Были острые моменты с обеих сторон. «Зенит» не хотел терять очки, а ЦСКА хотел выиграть и подняться повыше, чтобы вступить в борьбу. Но ничейный результат справедлив. Было бы интересно посмотреть на «Зенит» и с Венделом, и с Энрике. Но если «Зенит» хочет бороться за золото, он и без этих игроков должен вырывать победы. ЦСКА выглядел боевито», — сказал Семшов «СЭ».

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.

ЦСКА занимает шестую строчку с 32 очками.