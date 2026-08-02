«Краснодар» — «Факел»: Турищев отыграл один мяч гостей

«Факел» отыграл один мяч в матче 2-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:3.

На 85-й минуте отличился Максим Турищев, которому ассистировал Николай Гиоргобиани.

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.