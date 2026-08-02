Семак — о хет-трике Глушенкова: «Он действительно сыграл прекрасный матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Максима Глушенкова в матче 2-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

В воскресенье, 2 августа, сине-бело-голубые на выезде разгромили оренбуржцев со счетом 3:0. Все три гола забил 27-летний Глушенков.

«Он действительно сыграл сегодня прекрасный матч — с точки зрения результативности, движения, моментов. Не пожадничал в моменте с ассистом на Мостового — к сожалению, не использовал этот момент Андрей. В целом, конечно, он смотрелся сегодня по движению и по качеству очень хорошо. Хотелось бы, чтобы голы более равномерно распределялись? Нет, абсолютно. Сегодня Максим, прошлую игру Соболев прекрасно сыграл, следующий матч здорово проведет другой игрок. Мы только рады индивидуальным достижениям наших игроков, но, конечно, командная игра и результат превыше всего», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также тренер ответил, повлияла ли замена Глушенкова в перерыве предыдущей игры на его яркое выступление в матче с «Оренбургом».

«Сложно сказать, насколько замена повлияла или не повлияла. Действительно, в первом матче Максим не выглядел так, как нам хотелось бы. Сегодня он провел прекрасный матч, поэтому все абсолютно заслуженно», — добавил он.

В 3-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Родину» 9 августа.