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Сегодня, 19:57

Семак — о хет-трике Глушенкова: «Он действительно сыграл прекрасный матч»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Максима Глушенкова в матче 2-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

В воскресенье, 2 августа, сине-бело-голубые на выезде разгромили оренбуржцев со счетом 3:0. Все три гола забил 27-летний Глушенков.

«Он действительно сыграл сегодня прекрасный матч — с точки зрения результативности, движения, моментов. Не пожадничал в моменте с ассистом на Мостового — к сожалению, не использовал этот момент Андрей. В целом, конечно, он смотрелся сегодня по движению и по качеству очень хорошо. Хотелось бы, чтобы голы более равномерно распределялись? Нет, абсолютно. Сегодня Максим, прошлую игру Соболев прекрасно сыграл, следующий матч здорово проведет другой игрок. Мы только рады индивидуальным достижениям наших игроков, но, конечно, командная игра и результат превыше всего», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков забил три гола &laquo;Оренбургу&raquo;.Красивейший хет-трик Глушенкова! «Зенит» взял реванш у «Оренбурга» за прошлый сезон

Также тренер ответил, повлияла ли замена Глушенкова в перерыве предыдущей игры на его яркое выступление в матче с «Оренбургом».

«Сложно сказать, насколько замена повлияла или не повлияла. Действительно, в первом матче Максим не выглядел так, как нам хотелось бы. Сегодня он провел прекрасный матч, поэтому все абсолютно заслуженно», — добавил он.

В 3-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Родину» 9 августа.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Оренбург
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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