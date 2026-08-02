«Краснодар» — «Факел»: ошибку Матвеева исправил ВАР Федоров. Вахания не нарушил процедуру пенальти?

На 49-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Краснодар» — «Факел» судья Станислав Матвеев после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение, объявил, что Жубал нарушил правила в своей штрафной площади, и наказал его пенальти и желтой карточкой. Ранее футболист «быков» угодил сопернику рукой в голову.

Станислав Агкацев парировал 11-метровый удар — он точно не нарушил процедуру пенальти. А вот не сфолил ли при этом Илья Вахания, сказать невозможно. Режиссер телетрансляции выбрал такие повторы, по которым можно только гадать, зашел ли краснодарец в штрафную площадь до удара. Затем он оказался первым у мяча, который отбил вратарь.

Остается только довериться видеоассистентам Артуру Федорову и Роману Сафьяну.