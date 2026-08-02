«Краснодар» — «Факел»: Кривцов оформил дубль и довел счет до разгромного

«Краснодар» довел счет до разгромного в матче 2-го тура чемпионата России против «Факела» — 3:0.

На 59-й минуте с передачи Жоау Батчи гол забил Никита Кривцов, который также отличился на 27-й минуте матча.

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.