Глушенков — о хет-трике в матче с «Оренбургом»: «Получилось порадовать маму и себя»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал хет-трик в матче с «Оренбургом» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

— Вы человек не самый эмоциональный, но на этой неделе было два красивых и хороших события: день рождения мамы и ваш, собственно, день рождения. Первые игры после таких праздников как-то по-особенному играются?

— Если честно, нет, — сказал Глушенков пресс-службе «Зенита». — Но все равно хочется порадовать и себя, и маму. Потому что через день — день рождения. Поэтому как раз получилось порадовать и маму, и себя.

«Зенит» в первых двух матчах РПЛ забил восемь безответных голов и с 6 очками лидирует в таблице. В третьем туре сине-бело-голубые примут «Родину» 9 августа.