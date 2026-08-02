«Краснодар» — «Факел»: Агкацев отразил удар Гнапи с пенальти

Нападающий «Факела» Аксель Гнапи не смог реализовать пенальти на 51-й минуте матча 2-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Главный арбитр Станислав Матвеев после вмешательства ВАР и видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота «быков» за нарушение правил в штрафной со стороны защитника «Краснодара» Жубала на игроке «Факела» Игоре Юрганове. Судья также показал Жубалу желтую карточку.

Счет в матче по-прежнему 2:0 в пользу черно-зеленых.

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.