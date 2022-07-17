Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:07

«Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» в заключительном матче первого тура РПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Краснодар» — «Факел» — 2:2.
Фото ФК Факел

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Факелом» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В начале матча счет открыли гости благодаря удару защитника Аслана Дашаева.

На 24-й минуте матча «Краснодар» отыгрался благодаря голу Алексея Ионова. За пять минут до конца основного времени первого тайма Эдуард Сперцян ударом со штрафного вывел хозяев вперед.

На 45-й минуте Кордоба не реализовал пенальти. Судья Карасев поставил на точку после попадания мяча в руку защитнику Василию Черову после удара Олакунле Олусегуна.

Гости сравняли счет уже на 49-й минуте встречи. Прострел в штрафную от Ильнура Альшина замкнул хавбек Роман Акбашев.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет со «Спартаком» 23 июля. «Факел» — на выезде с «Ахматом» 24 июля.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:2
Факел
Голы
Дашаев, 10 (0:1), Ионов, 24 (1:1), Сперцян, 40 (2:1), Акбашев, 49 (2:2)
Нереализованный пенальти
Кордоба 45
Краснодар
Сафонов Исаенко (Сулейманов, 55) Сорокин Литвинов Петров (Пивоваров, 46) Черников Сперцян Ионов Кривцов (Ахметов, 46) Кордоба Олусегун (Манелов, 82)
Факел
Городовой Черов Дашаев (Суслов, 67) Магаль Божин Акбашев Альшин Квеквескири (Мендель, 72) Дмитриев (Мастерной, 81) Максимов (Гонгадзе, 67) Аппаев (Шаваев, 81)
Предупреждения
Ионов 89’  -  Черов 45’, Божин 80’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Еремин (Москва)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
5
53
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Барса» забрала Левандовски у «Баварии» за 60 млн евро, Зинченко отправляется в «Арсенал», Эриксен уже в «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 17 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Член совета директоров «Динамо» рассказал о ситуации с легионерами в клубе
Шунин: «Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин»
Шунин отдал должное «Ростову» после матча 1-го тура РПЛ
Комличенко остался недоволен ничьей в матче против «Динамо»
Карпин едва не обыграл Йокановича. Страшный сон болельщиков бело-голубых — гол Комличенко
Лещук о своем будущем в «Динамо»: «Меня сейчас не устраивает мое положение в клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Локомотива» рассказал о конкуренции во вратарской линии команды

Галактионов: «Матч надо разделить на две части: до удаления и после»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости