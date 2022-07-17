«Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» в заключительном матче первого тура РПЛ

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Факелом» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В начале матча счет открыли гости благодаря удару защитника Аслана Дашаева.

На 24-й минуте матча «Краснодар» отыгрался благодаря голу Алексея Ионова. За пять минут до конца основного времени первого тайма Эдуард Сперцян ударом со штрафного вывел хозяев вперед.

На 45-й минуте Кордоба не реализовал пенальти. Судья Карасев поставил на точку после попадания мяча в руку защитнику Василию Черову после удара Олакунле Олусегуна.

Гости сравняли счет уже на 49-й минуте встречи. Прострел в штрафную от Ильнура Альшина замкнул хавбек Роман Акбашев.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет со «Спартаком» 23 июля. «Факел» — на выезде с «Ахматом» 24 июля.