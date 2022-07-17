Главный тренер «Локомотива» рассказал о конкуренции во вратарской линии команды

Главный тренер «Локомотива» Йохеф Циннбауэр рассказал о конкуренции во вратарской линии команды.

«Что касается вратарской линии, то тут всегда выбор идет в пользу того, кто выглядит лучше прямо сейчас. Сегодня Худяков провел хороший матч, не могу сказать, что он совершил ошибку. В ближайшую неделю будем смотреть. Но после матча у тренерского штаба у него полное доверие. Повторюсь: кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть», — цитирует тренера сайт «Локо».

В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля, а «Нижний Новгород» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».