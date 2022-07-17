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Сегодня, 22:07

Галактионов: «Матч надо разделить на две части: до удаления и после»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов рассказал об игре первого тура РПЛ-2022/2023 с московским «Локомотивом» (1:1).

— Матч надо разделить на две части: до удаления и после. Естественно, когда мы остались в меньшинстве, характер поединка изменился. Качество игры в атаке нас сегодня не удовлетворило, а в обороне ребята действовали организованно, даже когда находились на поле вдесятером. Были моменты, когда мы выбегали в быстрые атаки. На контратаке забили гол во втором тайме. Хозяева владели территорией и создали несколько моментов, но Нигматуллин сыграл надежно. Эмоциональный фон после ничьи с «Локомотивом» очень хороший.

— Почему Майга был заменен после первого тайма?

— Нам нужен был свежий игрок, который больше нацелен на созидание, который сможет зацепиться за мяч, быстрее двигать его вперед, играть на нападающих. Шарипов с этой задачей справился, — цитирует тренера сайт нижегородцев.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/82869/
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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