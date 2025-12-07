«Краснодар» — ЦСКА: Матеус Алвес отыграл один мяч

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отыграл один гол в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» — 2:3.

Хавбек забил в пустые ворота после скидки от форварда армейцев Тамерлана Мусаева.

Гол в ворота «Краснодара» стал для Алвеса третьим в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.