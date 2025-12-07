«Краснодар» — ЦСКА: удаление Мойзеса выглядит спорным. Но он должен был покинуть поле раньше

На 68-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА судья Кирилл Левников вынес Мойзесу второе предупреждение и удалил его с поля.

При этом защитник армейцев не дал оснований арбитру для применения дисциплинарной санкции — его единоборство с Жоау Батчи не заслуживало желтой карточки.

Повод наказать Мойзеса у Левникова был раньше — после стычки бразильца с Черниковым. Вот тогда применение предупреждения выглядело бы более обоснованным.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.