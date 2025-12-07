«Балтика» победила «Крылья Советов», Хиль сделал дубль

«Балтика» одержала победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России — 2:0. Игра проходила на «Ростех Арене» в Калининграде.

В первом тайме два гола забил форвард Брайан Хиль, отличившись на 18-й и 22-й минутах.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал матч из-за дисквалификации. Калининградцы набрали 35 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Крылья Советов» проиграли второй матч подряд. Самарцы с 17 очками располагаются на 12-й строчке в таблице РПЛ.