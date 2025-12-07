«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 16.30 мск

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в 18-м туре чемпионата России в воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров чемпионата. Следить за основными событиями игры «Краснодар» — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Трансляция встречи также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции эфира федерального канала, контент доступен при условии подписки).

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

07 декабря 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)

В 17 турах чемпионата России «быки» набрали 37 очков, у армейцев — 36 очков. В первом круге команды сыграли в Москве вничью со счетом 1:1.

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