«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 14.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

07 декабря 2025, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире встречу махачкалинцев и нижегородцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» набрало 15 очков в 17 турах чемпионата России, «Пари НН» — 11. В 17-м туре махачкалинцы сыграли вничью с «Сочи» (0:0), а нижегородцы победили «Акрон» (2:1).