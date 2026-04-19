«Краснодар» — «Балтика»: калининградцы вышли вперед благодаря голу Максима Петрова

«Балтика» вышла вперед в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» — 2:1. Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре.

Гол на на 66-й минуте встречи забил полузащитник гостей Максим Петров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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