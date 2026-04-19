«Краснодар» — «Балтика»: «быки» сравняли счет благодаря голу Боселли

«Краснодар» сравнял счет в матче 25-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:1. Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре.

Гол на на 59-й минуте забил нападающий хозяев Хуан Боселли.